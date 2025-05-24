Приметы из глубин: какие животные и рыбы считаются вестниками апокалипсиса В прибрежных водах Мексики был обнаружен редкий морской обитатель — сельдяной король, которого считают предвестником катастроф. До этого он появлялся в Японии перед землетрясением 2011 года. Какие рыбы и животные считаются предвестниками опасности — в подборке Life.ru. 24 мая, 09:00 Некоторые животные могут предсказывать природные катаклизмы. Обложка © «Шедеврум»

«Рыба Судного дня»

Ремень-рыба, или сельдяной король, была замечена 19 мая у побережья Ла-Паса в штате Южная Нижняя Калифорния работниками туристической компании New Baja Mex. По их словам, длина особи составляла около двух метров, а на теле наблюдались повреждения, свидетельствующие о нападении хищника, а также отсутствовал хвост.

Сельдяной король. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / newbajamex

Сельдяной король (ремень-рыба) — одно из самых уникальных существ морского мира, его змеевидное тело может достигать 11 метров в длину. Обычно эти рыбы обитают на глубинах свыше 900 метров, редко поднимаясь к поверхности. Исторически зафиксированы случаи, когда сельдяных королей выбрасывало на берег незадолго до крупных стихийных бедствий: перед землетрясением в Японии в 2011 году и в Чили в 2010 году рыб видели на поверхности, что породило слухи о связи между их появлением и катастрофами. Однако научных доказательств этой связи пока нет.

Но сельдяные короли не единственные представители животного мира, которых считают предвестниками стихийных бедствий. Предлагаем вам познакомиться с топ-4 существ, предсказывающих природные катастрофы.

Змеи и птицы

Многие виды животных, включая муравьёв, змей, жаб и птиц, проявляют необычную активность за несколько дней или часов до землетрясения. Хотя точные механизмы этого остаются не до конца изученными, предполагается, что некоторые животные чувствуют изменения в окружающей среде, такие как колебания магнитных полей или уровня углекислого газа CO₂.

К колебаниям почвы очень чувствительны муравьи, змеи и жабы. Фото © Freepik / vecstock

Муравьи, например, были впервые признаны сейсмочувствительными в 2013 году. Исследования показывают, что они покидают свои муравейники за несколько часов до землетрясений магнитудой 2,0 и выше, даже ночью, предположительно, ощущая изменение в магнитных полях или в уровне углекислого газа.

Как было замечено, змеи проявляют свою чувствительность к сейсмическим колебаниям ещё с древних времён, когда в 373 году до н. э. они вместе с другими животными покинули греческий город Келик, впоследствии разрушенный цунами. А в январе 1975 года в китайском городе Хайчэн зимой, когда температуры обычно опускаются ниже нуля, змеи массово покидали свои норы, что им несвойственно в такое время года. Через несколько дней произошло мощное землетрясение магнитудой 7,3.

За жабами тоже были замечены признаки несвойственного им поведения незадолго до катастрофы. Так, в Италии в 2009 году исчезли все пары жаб из пруда за три дня до сильного землетрясения, унёсшего жизни сотен людей. Аналогичные наблюдения за жабами были сделаны и в китайской провинции Сычуань перед землетрясением 2008 года. Тогда тысячи жаб заполнили улицы одной деревни за три дня до того, как в ней погибло две тысячи человек.

Птицы также меняют своё поведение перед землетрясениями. Например, в 2011 году в США за несколько часов до толчков магнитудой 5,8 фламинго в зоопарке неожиданно сбились в группы, а утки бросились в воду. Аналогичные случаи фиксировались в Индии перед цунами 2004 года.

Авторы Андрей Ананьев