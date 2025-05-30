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30 мая, 14:57

Час икс: Стало известно, когда придут результаты ЕГЭ

Минпросвещения: Школьники начнут получать результаты ЕГЭ уже на следующей неделе

Обложка © Kandinsky/ Life.ru

Обложка © Kandinsky/ Life.ru

Первые результаты ЕГЭ школьники начнут получать уже на следующей неделе. Выпускники написали экзамены по истории, литературе, химии и математике, а также русскому языку. Всего ЕГЭ в этом году сдадут более 712 тысяч школьников. Об этом рассказали в пресс-службе Минпросвещения РФ.

«Экзаменационная кампания ЕГЭ-2025 продолжается. Ребята уже написали экзамены по истории, литературе, химии и математике базового и профильного уровней, а сегодня сдали ЕГЭ по обязательному предмету — русскому языку. На следующей неделе участники уже начнут получать первые результаты», — указали в ведомстве.

ЕГЭ больше нельзя проводить в аудиториях с круглыми столами
ЕГЭ больше нельзя проводить в аудиториях с круглыми столами

Несмотря на то что период сдачи ЕГЭ стартовал всего неделю назад, с экзамена уже удалили более 200 школьников, 70 из них — из-за телефона. Из кабинета просят уйти также из-за шпаргалок или любых других средств связи и передачи информации. Кроме того, ранее Life.ru рассказывал о скандале в одной из школ Екатеринбурга, где выпускница выложила на стол для питьевой воды иконку.

Полина Никифорова
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