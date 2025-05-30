Час икс: Стало известно, когда придут результаты ЕГЭ

Первые результаты ЕГЭ школьники начнут получать уже на следующей неделе. Выпускники написали экзамены по истории, литературе, химии и математике, а также русскому языку. Всего ЕГЭ в этом году сдадут более 712 тысяч школьников. Об этом рассказали в пресс-службе Минпросвещения РФ.