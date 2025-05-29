ЕГЭ больше нельзя проводить в аудиториях с круглыми столами
Рособрнадзор запретил проводить ЕГЭ в аудиториях с круглыми столами после жалобы
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Единый государственный экзамен (ЕГЭ) с сегодняшнего дня запрещено проводить в аудиториях с круглыми столами, решение принял Рособрнадзор после получения жалобы из-за рассадки выпускников на экзамене по истории. Об этом журналистам сообщили в ведомстве.
«По итогам рассмотрения жалобы исключена организация последующих экзаменов в аудиториях с круглыми столами», — объявил Рособрнадзор.
С 2025 года для связи с ведомством можно навести камеру на QR-код на входе в каждый пункт сдачи экзамена и сообщить о нарушениях или сбое. Жалоба будет незамедлительно переслана к специалисту ведомства, который отвечает за связь и взаимодействие с региональными органами управления безопасности.
Как уже писал Life.ru, 23 мая в России стартовал основной период ЕГЭ. 27 мая выпускники школ сдали математику базового и профильного уровней, а на 30 мая назначен экзамен по русскому языку. Тестирования продлятся до 11 июня, также предусмотрен резервный период с 16 по 23 июня. Life.ru публиковал полное расписание ЕГЭ и ОГЭ в 2025 году.