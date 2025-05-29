ЕГЭ больше нельзя проводить в аудиториях с круглыми столами

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) с сегодняшнего дня запрещено проводить в аудиториях с круглыми столами, решение принял Рособрнадзор после получения жалобы из-за рассадки выпускников на экзамене по истории. Об этом журналистам сообщили в ведомстве.

«По итогам рассмотрения жалобы исключена организация последующих экзаменов в аудиториях с круглыми столами», — объявил Рособрнадзор.

С 2025 года для связи с ведомством можно навести камеру на QR-код на входе в каждый пункт сдачи экзамена и сообщить о нарушениях или сбое. Жалоба будет незамедлительно переслана к специалисту ведомства, который отвечает за связь и взаимодействие с региональными органами управления безопасности.