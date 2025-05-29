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Регион
29 мая, 09:55

ЕГЭ больше нельзя проводить в аудиториях с круглыми столами

Рособрнадзор запретил проводить ЕГЭ в аудиториях с круглыми столами после жалобы

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) с сегодняшнего дня запрещено проводить в аудиториях с круглыми столами, решение принял Рособрнадзор после получения жалобы из-за рассадки выпускников на экзамене по истории. Об этом журналистам сообщили в ведомстве.

«По итогам рассмотрения жалобы исключена организация последующих экзаменов в аудиториях с круглыми столами», — объявил Рособрнадзор.

С 2025 года для связи с ведомством можно навести камеру на QR-код на входе в каждый пункт сдачи экзамена и сообщить о нарушениях или сбое. Жалоба будет незамедлительно переслана к специалисту ведомства, который отвечает за связь и взаимодействие с региональными органами управления безопасности.

Мошенники массово обманывают школьников, продавая фальшивые ответы к ЕГЭ
Мошенники массово обманывают школьников, продавая фальшивые ответы к ЕГЭ

Как уже писал Life.ru, 23 мая в России стартовал основной период ЕГЭ. 27 мая выпускники школ сдали математику базового и профильного уровней, а на 30 мая назначен экзамен по русскому языку. Тестирования продлятся до 11 июня, также предусмотрен резервный период с 16 по 23 июня. Life.ru публиковал полное расписание ЕГЭ и ОГЭ в 2025 году.

Андрей Бражников
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