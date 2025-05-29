Мошенники массово обманывают школьников, продавая фальшивые ответы к ЕГЭ

Мошенники массово разводят школьников, продавая фальшивые ответы к ЕГЭ — для этих целей созданы сотни сайтов и каналов, которые предлагают за 2–8 тысяч рублей заранее купить ответы перед экзаменом. Об этом сообщает SHOT.

Доверчивые выпускники отдают свои сэкономленные на обедах деньги, а в ответ у них крадут данные — Роскачество фиксирует всплеск мошеннической активности, связанной с угоном аккаунтов на «Госуслугах» под предлогом отправки ответов ЕГЭ. Активизируются мошенники, как правило, прямо перед экзаменом, когда нервы выпускников на пределе. Сейчас, например, активно продают ответы на экзамен по русскому языку, который пройдёт 30 мая.

Роспотребнадзор напоминает, что утечка заданий невозможна, так как используется сложная технология с многоступенчатой защитой материалов. И даже организаторы могут увидеть задания только за несколько минут до начала ЕГЭ.

А за распространение КИМ можно получить штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы до шести лет. Школьников же, которых ловят на списании, отправляют на пересдачу через год.