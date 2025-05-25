«Важен режим»: Психолог объяснила, как снизить стресс перед ЕГЭ
Психолог Луковицкая: Главная ошибка родителей перед ЕГЭ — давление на ребёнка
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Экзамены – серьёзное испытание для школьников. Желание получить высокие баллы и поступить в хороший вуз нередко сопровождается тревогой о будущем и страхом разочаровать близких. Как отметила психолог Елена Луковицкая, часто этот период усложняют родители и педагоги, излишне давящие на школьников.
«Выпускники в экзаменационный период чаще всего сталкиваются со стрессом и тревогой. Причин их возникновения — множество. У кого-то, например, есть расхождения в выборе места поступления, и противоположные мнения с родителями по этому поводу. Другие дети боятся не соответствовать ожиданиям матери или отца, не сдать экзамены так, как хотелось бы», — отметила эксперт в беседе с РИА «ФедералПресс».
По словам специалиста, тревога – естественная реакция на опасность, помогающая быть внимательнее и быстрее анализировать ситуацию. В умеренных дозах она даже полезна, например, во время экзаменов. Важно, чтобы родители и учителя объясняли детям, как работать с этим состоянием, не допуская перехода в панику.
Психолог подчеркнула, что главная ошибка родителей — давление. Вместо этого нужно создавать поддерживающую атмосферу, открыто обсуждать переживания ребёнка. Если тревожность высокая, стоит освоить техники саморегуляции (дыхание, релаксация) или обратиться к психологу.
Для снижения стресса важен режим: полноценный сон, питание и отдых. Перегрузки только ухудшат ситуацию, заключила Луковицкая.
Ранее советами о том, как успокоить нервы перед экзаменами поделилась психолог Метальникова. Специалист посоветовала применять лавандовое эфирное масло терапевтического класса — его аромат помогает сосредоточиться и успокоиться. Также она порекомендовала дыхательное упражнение «квадратное дыхание» для снятия напряжения.