«Важен режим»: Психолог объяснила, как снизить стресс перед ЕГЭ

Экзамены – серьёзное испытание для школьников. Желание получить высокие баллы и поступить в хороший вуз нередко сопровождается тревогой о будущем и страхом разочаровать близких. Как отметила психолог Елена Луковицкая, часто этот период усложняют родители и педагоги, излишне давящие на школьников.

«Выпускники в экзаменационный период чаще всего сталкиваются со стрессом и тревогой. Причин их возникновения — множество. У кого-то, например, есть расхождения в выборе места поступления, и противоположные мнения с родителями по этому поводу. Другие дети боятся не соответствовать ожиданиям матери или отца, не сдать экзамены так, как хотелось бы», — отметила эксперт в беседе с РИА «ФедералПресс».

По словам специалиста, тревога – естественная реакция на опасность, помогающая быть внимательнее и быстрее анализировать ситуацию. В умеренных дозах она даже полезна, например, во время экзаменов. Важно, чтобы родители и учителя объясняли детям, как работать с этим состоянием, не допуская перехода в панику.

Психолог подчеркнула, что главная ошибка родителей — давление. Вместо этого нужно создавать поддерживающую атмосферу, открыто обсуждать переживания ребёнка. Если тревожность высокая, стоит освоить техники саморегуляции (дыхание, релаксация) или обратиться к психологу.

Для снижения стресса важен режим: полноценный сон, питание и отдых. Перегрузки только ухудшат ситуацию, заключила Луковицкая.