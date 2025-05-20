Дело не в сложности: Детский психиатр назвал главную причину стресса при сдаче экзаменов

Период выпускных экзаменов традиционно вызывает волнение у школьников, причём даже у самых спокойных. По мнению к. м. н. Владимира Скавыша, детского врача-психиатра, уровень стресса при сдаче ОГЭ и ЕГЭ зависит не столько от сложности испытаний, сколько от психологического настроя учащихся.

Современные исследования подтверждают, что 72% школьников испытывают сильное напряжение в экзаменационный период. У трети из них наблюдаются проблемы с концентрацией внимания, а почти 30% сталкиваются с бессонницей и хронической усталостью.

Специалист подчёркивает, что ключ к успешной подготовке лежит в правильном планировании. Он рекомендует отказаться от хаотичного изучения материала в пользу чёткого графика, который включает не только учебные занятия, но и время для отдыха. Психиатр объясняет, что мозг эффективнее усваивает информацию дозировано, а не большими объёмами за один раз.

В качестве эффективного инструмента подготовки врач предлагает использовать метод «помидора» — 25 минут интенсивной работы с последующим 5-10-минутным перерывом. Такой подход не только повышает продуктивность, но и снижает тревожность, так как учащийся уверен в возможности освоить весь необходимый материал.

Особое внимание Скавыш уделяет эмоциональному настрою. Вместо концентрации на негативных сценариях он советует применять технику позитивной визуализации успеха и продумывать альтернативные варианты развития событий. Это помогает снять ощущение безвыходности ситуации. Психиатр напоминает, что экзамены, несмотря на их важность, представляют собой лишь один из этапов жизни, а не её конечную цель.

«Не менее важен эмоциональный настрой. Вместо того чтобы представлять худший сценарий, попробуйте технику «а что, если всё получится?» Визуализируйте свой успех, продумайте несколько запасных вариантов развития событий — это снимет ощущение тупика. И главное — не забывайте, что экзамены, какими бы важными они ни казались, всего лишь этап жизни, а не её финал», — посоветовал врач в беседе с РИАМО.