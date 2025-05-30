Рособрнадзор раскрыл число школьников, удалённых с ЕГЭ из-за телефона

Более 200 участников ЕГЭ были удалены с экзаменов, в том числе 70 — за использование мобильных устройств. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«По итогам первых двух дней экзаменов — 23 и 27 мая — с экзамена были удалены свыше 200 человек, из них 70 — за использование средств связи. К сожалению, количество учащихся, пытающихся воспользоваться такими средствами, не снижается из года в год. Эти показатели остаются стабильными», — отметил он.

С экзамена ЕГЭ могут удалить за серьёзные нарушения установленного порядка проведения. К таким нарушениям относятся использование мобильных телефонов, шпаргалок, носимых устройств или любых других средств связи и передачи информации. Также причиной удаления может стать нарушение дисциплины, отказ выполнять требования организаторов, попытка передать или получить ответы от других участников, а также подмена личности. Такие действия расцениваются как нарушение правил и ведут к аннулированию результатов экзамена.