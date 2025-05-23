«‎Ещё и крестик снять?» Мизулину шокировал отказ пустить выпускницу на ЕГЭ с иконой

Учителя и организаторы ЕГЭ должны человечнее относиться к детям, которые приходят в учебное учреждение сдавать Единые государственные экзамены. Об этом заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, комментируя случай, который произошёл в екатеринбургской школе.

«В Екатеринбурге школьнице не разрешили взять маленькую икону на сдачу ЕГЭ. Ей сказали, чтобы она оставила её перед входом в кабинет. Может ещё и крестик снять надо было? Зачем уж так-то перебарщивать?», — написала она.