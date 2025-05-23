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23 мая, 12:51

«‎Ещё и крестик снять?» Мизулину шокировал отказ пустить выпускницу на ЕГЭ с иконой

Мизулина воззвала к человечности учителей из-за изъятия иконы у школьницы на ЕГЭ

Екатерина Мизулина. Обложка © Telegram / Екатерина Мизулина

Екатерина Мизулина. Обложка © Telegram / Екатерина Мизулина

Учителя и организаторы ЕГЭ должны человечнее относиться к детям, которые приходят в учебное учреждение сдавать Единые государственные экзамены. Об этом заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, комментируя случай, который произошёл в екатеринбургской школе.

«В Екатеринбурге школьнице не разрешили взять маленькую икону на сдачу ЕГЭ. Ей сказали, чтобы она оставила её перед входом в кабинет. Может ещё и крестик снять надо было? Зачем уж так-то перебарщивать?», — написала она.

«Бездушный бюрократизм»: В РПЦ объяснили, почему нельзя забирать у школьников иконы перед ЕГЭ
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Напомним, что происшествие случилось сегодня, 23 мая, во время сдачи ЕГЭ в екатеринбургской гимназии №39. Там выпускницу не пустили в кабинет с иконой, представители попросили девочку оставить образ на входе. Кроме того, наблюдались случаи, когда детям запрещали заходить с водой, шоколадками, таблетками и ручками, которые не подходят по формату.

Наталья Афонина
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