«Ещё и крестик снять?» Мизулину шокировал отказ пустить выпускницу на ЕГЭ с иконой
Мизулина воззвала к человечности учителей из-за изъятия иконы у школьницы на ЕГЭ
Екатерина Мизулина. Обложка © Telegram / Екатерина Мизулина
Учителя и организаторы ЕГЭ должны человечнее относиться к детям, которые приходят в учебное учреждение сдавать Единые государственные экзамены. Об этом заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, комментируя случай, который произошёл в екатеринбургской школе.
«В Екатеринбурге школьнице не разрешили взять маленькую икону на сдачу ЕГЭ. Ей сказали, чтобы она оставила её перед входом в кабинет. Может ещё и крестик снять надо было? Зачем уж так-то перебарщивать?», — написала она.
Напомним, что происшествие случилось сегодня, 23 мая, во время сдачи ЕГЭ в екатеринбургской гимназии №39. Там выпускницу не пустили в кабинет с иконой, представители попросили девочку оставить образ на входе. Кроме того, наблюдались случаи, когда детям запрещали заходить с водой, шоколадками, таблетками и ручками, которые не подходят по формату.