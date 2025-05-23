Вскрылась правда о школьнице, которую не пустили на ЕГЭ с иконой

Школьница из Екатеринбурга самостоятельно выложила икону перед входом в аудиторию на ЕГЭ, выпускница не стала уточнять никаких вопросов у организаторов и наблюдателей Единого государственного экзамена. Об этом сообщили в Telegram-канале Рособоронадзора.

«Фактически на входе в ППЭ 8729 никто из участников ЕГЭ не задавал вопрос о том, можно ли пронести иконку в ППЭ, никому иконку не показывал. Ручной металлодетектор не среагировал, т. к. иконка была картонная, небольшого размера. Участник ЕГЭ самостоятельно выложил иконку на стол для питьевой воды перед входом в аудиторию», — говорится в сообщении.