Вскрылась правда о школьнице, которую не пустили на ЕГЭ с иконой
В Екатеринбурге школьница самостоятельно выложила иконку перед ЕГЭ
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Школьница из Екатеринбурга самостоятельно выложила икону перед входом в аудиторию на ЕГЭ, выпускница не стала уточнять никаких вопросов у организаторов и наблюдателей Единого государственного экзамена. Об этом сообщили в Telegram-канале Рособоронадзора.
«Фактически на входе в ППЭ 8729 никто из участников ЕГЭ не задавал вопрос о том, можно ли пронести иконку в ППЭ, никому иконку не показывал. Ручной металлодетектор не среагировал, т. к. иконка была картонная, небольшого размера. Участник ЕГЭ самостоятельно выложил иконку на стол для питьевой воды перед входом в аудиторию», — говорится в сообщении.
Напомним, основной период ЕГЭ стартовал сегодня, 23 мая, российские школьники начали сдавать экзамены по истории, химии и литературе. В гимназии № 39 в Екатеринбурге возникла конфликтная ситуация: выпускницу не допустили к сдаче ЕГЭ с иконой. Помимо этого, ученикам запретили проносить в аудитории воду, шоколад, лекарства и ручки, не соответствующие установленным требованиям. Депутат Госдумы Виталий Милонов подверг критике администрацию школы, назвав «дикарями» тех, кто забрал у девочки икону.