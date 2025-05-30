Ушёл в партизаны в 14 лет: Умер легендарный советский разведчик Юшкевич

В возрасте 97 лет умер легендарный советский разведчик Геннадий Юшкевич, сообщили в пресс-службе Минобороны Белоруссии. На фронт он попал будучи ещё юным мальчишкой.

«Коллегия Минобороны Республики Беларусь выражает соболезнования родным и близким ветерана Великой Отечественной войны Геннадия Владимировича Юшкевича в связи с его смертью», — говорится в некрологе.

Во время ВОВ Юшкевич, будучи совсем юным, присоединился к партизанскому движению. Уже в 14 лет он входил в состав диверсионно-разведывательной группы «Чайка», а к 16 годам сражался в знаменитой разведывательной группе «Джек» 3-го Белорусского фронта, успешно действовавшей в тылу противника. За участие в боях за Восточную Пруссию он был награждён орденами Отечественной войны I и II степени, а также орденом Славы III степени.

В 2010 году Юшкевич был удостоен чести стать почётным солдатом 5-й отдельной бригады Сил специального назначения. До конца своей жизни он активно занимался воспитанием подрастающего поколения, принимал участие в патриотических мероприятиях различного уровня, являясь образцом мужества и любви к своей стране.