Ушёл в партизаны в 14 лет: Умер легендарный советский разведчик Юшкевич
Минобороны Белоруссии: Легендарный разведчик Геннадий Юшкевич умер в 97 лет
Советский разведчик Геннадий Юшкевич. Обложка © Kino-teatr.ru
В возрасте 97 лет умер легендарный советский разведчик Геннадий Юшкевич, сообщили в пресс-службе Минобороны Белоруссии. На фронт он попал будучи ещё юным мальчишкой.
«Коллегия Минобороны Республики Беларусь выражает соболезнования родным и близким ветерана Великой Отечественной войны Геннадия Владимировича Юшкевича в связи с его смертью», — говорится в некрологе.
Во время ВОВ Юшкевич, будучи совсем юным, присоединился к партизанскому движению. Уже в 14 лет он входил в состав диверсионно-разведывательной группы «Чайка», а к 16 годам сражался в знаменитой разведывательной группе «Джек» 3-го Белорусского фронта, успешно действовавшей в тылу противника. За участие в боях за Восточную Пруссию он был награждён орденами Отечественной войны I и II степени, а также орденом Славы III степени.
В 2010 году Юшкевич был удостоен чести стать почётным солдатом 5-й отдельной бригады Сил специального назначения. До конца своей жизни он активно занимался воспитанием подрастающего поколения, принимал участие в патриотических мероприятиях различного уровня, являясь образцом мужества и любви к своей стране.
А ранее Life.ru сообщал о смерти известной советской актрисы-ветерана ВОВ в возрасте 102 лет. За продолжительную карьеру она успела воплотить на театральных подмостках множество ярких образов.