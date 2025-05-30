Российское юрлицо Microsoft инициировало процесс банкротства

Российское подразделение Microsoft — ООО «Майкрософт рус» — инициировало процедуру банкротства, обратившись в московский арбитраж. Это следует из данных портала «Федресурс».

В списке кредиторов компании значится «Газпромбанк». Кроме того, Microsoft ведёт деятельность в России через несколько дочерних компаний, включая «Майкрософт девелопмент центр рус», «Майкрософт мобайл рус» и «Майскрософт пейментс рус».