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30 мая, 14:59

Российское юрлицо Microsoft инициировало процесс банкротства

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Volodymyr Kyrylyuk

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Volodymyr Kyrylyuk

Российское подразделение Microsoft — ООО «Майкрософт рус» — инициировало процедуру банкротства, обратившись в московский арбитраж. Это следует из данных портала «Федресурс».

В списке кредиторов компании значится «Газпромбанк». Кроме того, Microsoft ведёт деятельность в России через несколько дочерних компаний, включая «Майкрософт девелопмент центр рус», «Майкрософт мобайл рус» и «Майскрософт пейментс рус».

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А ранее в России допустили ограничения зарубежных облачных сервисов. К таким сервисам относятся «Google Диск», Microsoft Azure и другие.

Мария Любицкая
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