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Регион
29 мая, 12:45

В России допустили ограничения зарубежных облачных сервисов

Шадаев не исключил поэтапного ограничения зарубежных облачных хранилищ в РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / oatawa

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / oatawa

В России могут рассмотреть поэтапное ограничение использования зарубежных облачных сервисов, имеющих российские аналоги. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев на TAdviser Summit. К таким сервисам относятся «Google Диск», Microsoft Azure и другие.

«Президент сказал — будем душить. <...> И в этой ситуации наш подход такой, что в крупных корпорациях можно подумать о поэтапном ограничении использования зарубежных облачных сервисов там, где есть зрелые российские аналоги. Для того чтобы поддержать, дать им возможность получить дополнительные заработки », — сказал Шадаев.

Министр также уточнил, что некоторые зарубежные облачные хранилища ушли с российского рынка, но ими всё равно продолжают пользоваться. Компании обходными путями находят способы заплатить за иностранный сервис, но не используют отечественные аналоги.

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Напомним, что президент России Владимир Путин ранее заявлял о том, что иностранные сервисы, которые действуют против интересов РФ, необходимо «душить». Путин отметил, что российская сторона «никого не выгоняла, никому не мешала», а стремилась обеспечить соответствующие условия для работы на отечественном рынке.

Полина Никифорова
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