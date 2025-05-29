В России допустили ограничения зарубежных облачных сервисов

В России могут рассмотреть поэтапное ограничение использования зарубежных облачных сервисов, имеющих российские аналоги. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев на TAdviser Summit. К таким сервисам относятся «Google Диск», Microsoft Azure и другие.

«Президент сказал — будем душить. <...> И в этой ситуации наш подход такой, что в крупных корпорациях можно подумать о поэтапном ограничении использования зарубежных облачных сервисов там, где есть зрелые российские аналоги. Для того чтобы поддержать, дать им возможность получить дополнительные заработки », — сказал Шадаев.

Министр также уточнил, что некоторые зарубежные облачные хранилища ушли с российского рынка, но ими всё равно продолжают пользоваться. Компании обходными путями находят способы заплатить за иностранный сервис, но не используют отечественные аналоги.