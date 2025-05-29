«Госуслуги» могли интегрировать с Telegram

Министр цифрового развития России Максут Шадаев сообщил, что Минцифры изучало вариант интеграции «Госуслуг» с мессенджером Telegram, но в итоге отказалось от него. Заявление прозвучало на мероприятии IT-конференции Tadviser Summit.

«Мы обсуждали запуск »Госуслуг« в Telegram, но не решились с определёнными моментами», — сказал министр.

Сейчас ведомство рассматривает возможность интеграции «Госуслуг» только с российскими мессенджерами. Министр также подчеркнул, что Минцифры нацелено на предоставление услуг через диалог с роботом Максом — электронным помощником на сайте «Госуслуг».

«Наша целевая модель оказания услуг — через робота. Чтобы вообще исключить саму форму заполнения заявления на «Госуслугах», — отметил Шадаев.

По его словам, в настоящее время в диалог с роботом Максом интегрировано около 15 услуг, и граждане активно их заказывают. Эта положительная динамика свидетельствует о правильности выбора, указал глава ведомства.