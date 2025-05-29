Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 мая, 22:14

Сделки пока нет: Илон Маск опроверг интеграцию Grok в Telegram Дурова

Маск опроверг договорённость с Дуровым о внедрении Grok в Telegram

Илон Маск и Павел Дуров. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO / Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov

Илон Маск и Павел Дуров. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO / Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov

Илон Маск опроверг информацию о заключении сделки с Павлом Дуровым по интеграции чат-бота Grok в мессенджер Telegram. Об этом основатель SpaceX заявил в соцсети Х.

«Сделка не была подписана»,прокомментировал Илон Маск пост Павла Дурова.

Позже основатель Telegram ответил американскому предпринимателю, подтвердив, что сделка на данный момент не заключена.

«В принципе мы договорились, но формальности ещё не улажены», — написал Дуров.

Важен симбиоз: Россиянам раскрыли, почему нейросети не справятся с маркетингом в одиночку
Важен симбиоз: Россиянам раскрыли, почему нейросети не справятся с маркетингом в одиночку

Ранее Дуров анонсировал масштабное партнёрство сроком на один год, в рамках которого Grok от xAI должен был быть глубоко интегрирован в код клиента Telegram, а не просто добавлен как отдельный бот. По словам основателя Telegram, пользователи получили бы возможность обращаться к Grok напрямую через поисковую строку мессенджера, использовать его как модератора чатов и инструмент для проверки фактов.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Павел Дуров
  • Илон Маск
  • Telegram
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar