В Telegram интегрируют нейросеть Grok: Дуров и Маск договорились о сотрудничестве

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил о заключении годичного соглашения между мессенджером и компанией xAI Илона Маска. В рамках сотрудничества в «телегу» будет интегрирован чат-бот Grok от искусственного интеллекта американского бизнесмена.

«Этим летом пользователи Telegram получат доступ к лучшей технологии искусственного интеллекта на рынке. Илон Маск и я договорились о партнёрстве сроком на 1 год, чтобы представить чат-бота Grok от xAI нашему миллиарду пользователей и интегрировать его во все приложения Telegram», — написал Дуров у себя в соцсетях.

По условиям сделки, Telegram получит от xAI $300 млн в виде денежных средств и доли в акционерном капитале. Кроме того, мессенджеру будет принадлежать 50% доходов от подписок xAI, оформленных через платформу Telegram. Это партнёрство открывает новые возможности для монетизации и развития обеих компаний.