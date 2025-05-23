Telegram заблокировали в целой стране вслед за Дагестаном и Чечнёй

Министерство науки и технологий Вьетнама приняло решение о полном закрытии доступа к мессенджеру Telegram. Как сообщает агентство Reuters, ссылаясь на внутренний правительственный документ, этот шаг стал ответом на массовые нарушения и отказ платформы от сотрудничества с властями.

Согласно данным вьетнамской полиции, впечатляющие 68% из почти десяти тысяч обнаруженных каналов и групп Telegram в стране занимаются противоправной деятельностью. Среди них – мошеннические схемы, наркотрафик и даже террористическая пропаганда.

Официальное распоряжение, датированное 21 мая, предписывает всем телекоммуникационным провайдерам страны немедленно заблокировать приложение. Отчитаться о проделанной работе они должны до 2 июня. Представитель министерства подтвердил подлинность документа, объяснив, что мессенджер неоднократно отказывался передавать пользовательские данные в рамках уголовных расследований, что и послужило основной причиной запрета.