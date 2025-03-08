В двух российских регионах заблокировали Telegram
В Дагестане и Чечне приняли решение о блокировке Telegram
В Дагестане и Чеченской Республике заблокировали работу мессенджера Telegram по представлению правоохранительных органов. Об этом сообщил министр цифрового развития Республики Дагестан Юрий Гамзатов, его цитирует «РБК Кавказ».
«Решение о блокировке Telegram в двух регионах СКФО — в Чечне и Дагестане — принималось на федеральном уровне по представлению правоохранительных органов. Его часто используют недруги, пример этому — беспорядки в аэропорту Махачкалы. Может быть, в дальнейшем Telegram и разблокируют», — сказал он.
Пользователи в ряде регионов Северного Кавказа сообщают о сбоях в работе Telegram c 2024 года. Местные власти порекомендовали использовать альтернативные популярные мессенджеры для общения.
А ранее Life.ru писал, что Telegram вышел вперёд по популярности в России. Мессенджер впервые обошёл видеохостинг YouTube по месячному охвату.
Shutterstock / FOTODOM / lesyeuxde.er