В Telegram появились платные сообщения и досье на незнакомцев

Мессенджер Telegram выпустил обновление, где появилась возможность сделать платной доставку сообщений от пользователей, которых нет в списке контактов. Об этом говорится в блоге месседжера.

«Так с вами смогут связаться только те, кто действительно ценит ваше время, — и вы будете не только полностью контролировать свои чаты, но и получать звёзды за уделённое незнакомцам внимание», — пояснили разработчики.

В Telegram уточнили, что платными можно сделать сообщения для незнакомцев в личных чатах, а ещё в группах и в комментариях в каналах. По словам разработчиков, для активации «сообщений за звёзды» в личных переписках нужна подписка Telegram Premium.

Кроме того, в мессенджере стала доступна расширенная информация о незнакомцах, которые пишут впервые. Так, если человеку пишет пользователь не из его списка контактов, в переписке отображается его страна (согласно номеру телефона), общие группы (при наличии), дата регистрации аккаунта, примерное время обновления имени или фото, а также статус аккаунта. Их три — официальный, верифицированный сторонним сервисом или обычный, уточнили в блоге мессенджера.