Важен симбиоз: Россиянам раскрыли, почему нейросети не справятся с маркетингом в одиночку

Искусственный интеллект (ИИ) активно внедряется в маркетинг, однако пока данная технология не может заменить реального специалиста. Когда нейросети помогают в данной области, а когда вредят, объяснил эксперт Евгений Чуранов.

«Полностью отказаться от участия человека в маркетинге пока невозможно, несмотря на стремительное развитие технологий», – подчеркнул специалист в беседе с РИА «ФедералПресс».

Чуранов объяснил, что ИИ за считанные минуты создаёт тексты, адаптирует уникальные торговые предложения, генерирует изображения и баннеры. Нейросети действительно позволяют сократить бюджеты, но без контроля специалиста контент может превратиться в шаблонный. Собеседник агентства дополнил, что ИИ не понимает специфику рынка, не разбирается в потребностях аудитории.

Однако нейросети способны усилить работу маркетолога, если у того есть чёткое понимание потребностей клиента. Например, на одном из бизнес-проектов удалось обеспечить до 18 тысяч целевых визитов в месяц, рассказал Чуранов. По его словам, ИИ опасен не для профессиональных работников, а для начинающих специалистов. Выпускник краткого онлайн-курса без реального практического опыта может быть легко заменён алгоритмами. А вот опытный маркетолог, в свою очередь, сможет использовать нейросети для более успешного выполнения задач.

Эксперт пояснил, что ИИ в маркетинге является эффективным инструментом. По его словам, рутинные задачи может легко выполнить машина, а профессионал должен определять стратегию.