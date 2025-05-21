«Для ускорения работы»: Россиянам объяснили, сможет ли ИИ заменить работников IT-сферы
Эксперт Темников не верит, что ИИ в ближайшее время заменит работников в IT
Мужчина работает за ПК. Обложка © Шедеврум / Life.ru
Несмотря на большие возможности, искусственный интеллект всё еще остаётся инструментом, а не полноценной заменой человеческому труду. ИИ может помогать специалистам в написании кода и устранении ошибок, однако не способен выполнять функции полноценного инженера, уверен IT-эксперт Данил Темников.
«Наоборот, на рынке растёт спрос на специалистов с уверенным владением нейросетями, поскольку они становятся полноценным навыком, особенно для выполнения типичных задач и ускорения работы», — отметил собеседник радио «Комсомольская правда».
По его словам, сегодня за границей существует тенденция к замене низкоквалифицированных работников ИИ, однако задачи, требующие творческого подхода и глубокого анализа, ещё долго останутся в руках людей. В то же время на российском рынке не стоит ожидать сокращений, спрос на программистов по-прежнему остаётся высоким.
Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков выступил с нестандартным предложением, которое, по его мнению, в значительной степени улучшит качество судейства в российском футболе. Парламентарий предложил Минспорту использовать ИИ в качестве ассистентов судей в матчах РПЛ и других лиг.