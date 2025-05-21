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21 мая, 12:44

«Для ускорения работы»: Россиянам объяснили, сможет ли ИИ заменить работников IT-сферы

Эксперт Темников не верит, что ИИ в ближайшее время заменит работников в IT

Мужчина работает за ПК. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Мужчина работает за ПК. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Несмотря на большие возможности, искусственный интеллект всё еще остаётся инструментом, а не полноценной заменой человеческому труду. ИИ может помогать специалистам в написании кода и устранении ошибок, однако не способен выполнять функции полноценного инженера, уверен IT-эксперт Данил Темников.

«Наоборот, на рынке растёт спрос на специалистов с уверенным владением нейросетями, поскольку они становятся полноценным навыком, особенно для выполнения типичных задач и ускорения работы», — отметил собеседник радио «Комсомольская правда».

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По его словам, сегодня за границей существует тенденция к замене низкоквалифицированных работников ИИ, однако задачи, требующие творческого подхода и глубокого анализа, ещё долго останутся в руках людей. В то же время на российском рынке не стоит ожидать сокращений, спрос на программистов по-прежнему остаётся высоким.

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Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков выступил с нестандартным предложением, которое, по его мнению, в значительной степени улучшит качество судейства в российском футболе. Парламентарий предложил Минспорту использовать ИИ в качестве ассистентов судей в матчах РПЛ и других лиг.

Борис Эльфанд
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