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14 мая, 16:29

В Госдуме предложили использовать ИИ для помощи российским футбольным судьям

Даванков: ИИ может ассистировать судьям на футбольных матчах

Обложка © Life.ru / Kandinsky 3.1

Обложка © Life.ru / Kandinsky 3.1

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков выступил с нестандартным предложением, которое, по его мнению, в значительной степени улучшит качество судейства в российском футболе. Парламентарий предложил Минспорту использовать искусственный интеллект в качестве ассистентов судей в матчах РПЛ и других лиг.

«Я предложил Минспорту провести эксперимент. Вместе с ведущими российскими компаниями разработать нейросеть для судейства матчей», — написал он в своём телеграм-канале.

По словам Даванкова, как только рабочий продукт будет готов, его начнут активно внедрять в футбольные матчи. Парламентарий отметил, что все действия ИИ будут доступны для фанатов в онлайн-режиме, чтобы зрители «могли увидеть, кто судит объективнее».

А подтолкнул к такой инициативе вице-спикера Госдумы недавний матч «Реала» и «Барселоны», который был испорчен из-за плохого судейства арбитра. Даванков отметил, что статистика в российском судействе оказалась печальной: за 144 матча в текущем сезоне арбитры ошиблись 44 раза (и это не учтены моменты, которые были исправлены при помощи видео).

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Ранее главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович не явился на обязательную послематчевую пресс-конференцию после проигранного матча с «Динамо». Его заменял ассистент Ненад Сакич, который объяснил отсутствие наставника потерей голоса из-за эмоциональных выкриков в адрес арбитров.

Ольга Сливченко
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