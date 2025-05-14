В Госдуме предложили использовать ИИ для помощи российским футбольным судьям

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков выступил с нестандартным предложением, которое, по его мнению, в значительной степени улучшит качество судейства в российском футболе. Парламентарий предложил Минспорту использовать искусственный интеллект в качестве ассистентов судей в матчах РПЛ и других лиг.

«Я предложил Минспорту провести эксперимент. Вместе с ведущими российскими компаниями разработать нейросеть для судейства матчей», — написал он в своём телеграм-канале.

По словам Даванкова, как только рабочий продукт будет готов, его начнут активно внедрять в футбольные матчи. Парламентарий отметил, что все действия ИИ будут доступны для фанатов в онлайн-режиме, чтобы зрители «могли увидеть, кто судит объективнее».

А подтолкнул к такой инициативе вице-спикера Госдумы недавний матч «Реала» и «Барселоны», который был испорчен из-за плохого судейства арбитра. Даванков отметил, что статистика в российском судействе оказалась печальной: за 144 матча в текущем сезоне арбитры ошиблись 44 раза (и это не учтены моменты, которые были исправлены при помощи видео).