«Потерял голос, крича на судей»: Станкович проигнорировал пресс-конференцию после поражения
Станкович не пришёл на пресс-конференцию после поражения от «Динамо»
Деян Станкович. Обложка © Telegram / ФК «Спартак-Москва»
После поражения «Спартака» от «Динамо» (0:2) в 28-м туре РПЛ главный тренер красно-белых Деян Станкович не явился на обязательную послематчевую пресс-конференцию. Его заменял ассистент Ненад Сакич, который объяснил отсутствие наставника потерей голоса из-за эмоциональных выкриков в адрес арбитров.
И.о. главного тренера «Динамо» Ролан Гусев, комментируя поведение коллеги, выразил недоумение по поводу «театра мимики и жестов», намекая на неспортивное поведение Станковича во время матча.
«Театр мимики и жестов не очень понимаю со стороны «Спартака», поэтому не обращал внимания, что они там машут», — сказал Гусев.
Напомним, что в воскресном дерби «Динамо» добилось уверенной победы со счётом 2:0 благодаря голам Хорхе Карраскаля с пенальти и Данила Глебова. Эта победа позволила бело-голубым подняться на 4-е место в таблице РПЛ, тогда как «Спартак» опустился на 5-ю позицию.