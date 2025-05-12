«Потерял голос, крича на судей»: Станкович проигнорировал пресс-конференцию после поражения

После поражения «Спартака» от «Динамо» (0:2) в 28-м туре РПЛ главный тренер красно-белых Деян Станкович не явился на обязательную послематчевую пресс-конференцию. Его заменял ассистент Ненад Сакич, который объяснил отсутствие наставника потерей голоса из-за эмоциональных выкриков в адрес арбитров.

И.о. главного тренера «Динамо» Ролан Гусев, комментируя поведение коллеги, выразил недоумение по поводу «театра мимики и жестов», намекая на неспортивное поведение Станковича во время матча.

«Театр мимики и жестов не очень понимаю со стороны «Спартака», поэтому не обращал внимания, что они там машут», — сказал Гусев.