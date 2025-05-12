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11 мая, 22:26

«Потерял голос, крича на судей»: Станкович проигнорировал пресс-конференцию после поражения

Станкович не пришёл на пресс-конференцию после поражения от «Динамо»

Деян Станкович. Обложка © Telegram / ФК «Спартак-Москва»

Деян Станкович. Обложка © Telegram / ФК «Спартак-Москва»

После поражения «Спартака» от «Динамо» (0:2) в 28-м туре РПЛ главный тренер красно-белых Деян Станкович не явился на обязательную послематчевую пресс-конференцию. Его заменял ассистент Ненад Сакич, который объяснил отсутствие наставника потерей голоса из-за эмоциональных выкриков в адрес арбитров.

И.о. главного тренера «Динамо» Ролан Гусев, комментируя поведение коллеги, выразил недоумение по поводу «театра мимики и жестов», намекая на неспортивное поведение Станковича во время матча.

«Театр мимики и жестов не очень понимаю со стороны «Спартака», поэтому не обращал внимания, что они там машут», — сказал Гусев.

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Напомним, что в воскресном дерби «Динамо» добилось уверенной победы со счётом 2:0 благодаря голам Хорхе Карраскаля с пенальти и Данила Глебова. Эта победа позволила бело-голубым подняться на 4-е место в таблице РПЛ, тогда как «Спартак» опустился на 5-ю позицию.

Артём Гапоненко
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