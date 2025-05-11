«Динамо» победило «Спартак» в московском дерби и поднялось на 4-е место в РПЛ
«Динамо» переиграло «Спартак» в матче РПЛ. Обложка © Telegram / ФК «Динамо» Москва
На «ВТБ-Арене» состоялось столичное дерби, в котором московское «Динамо» одержало уверенную победу над «Спартаком» со счётом 2:0. Голы на счету Хорхе Карраскаля с пенальти на 7-й минуте и Данила Глебова, отличившегося на 30-й минуте.
Эта победа стала для бело-голубых первой в чемпионате России над красно-белыми с августа 2022 года. Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Ролан Гусев провёл уже второй матч во главе команды — ранее его подопечные в меньшинстве обыграли «Крылья Советов» (3:1).
Благодаря трём очкам «Динамо» (53 очка) обошло «Спартак» (51) в турнирной таблице и заняло 4-ю строчку.
В другом матче 28-го тура петербургский «Зенит» перед игрой с махачкалинским «Динамо» присоединился к акции РФС «Одна на всех», посвящённой 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Игра завершилась минимальной победой гостей со счётом 1:0.