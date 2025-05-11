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11 мая, 19:25

«Факел» вылетел из Премьер-лиги после поражения от «Локомотива»

«Локомотив» победил «Факел» в Воронеже. Обложка © Telegram / ФК «Локомотив» Москва

«Локомотив» победил «Факел» в Воронеже. Обложка © Telegram / ФК «Локомотив» Москва

Воронежский «Факел» официально вылетел из Российской Премьер-лиги после поражения московскому «Локомотиву» в матче 28-го тура РПЛ. Встреча, прошедшая в Воронеже, завершилась со счётом 0:1.

Судьбу встречи решил единственный гол Дмитрия Воробьёва, забитый на 22-й минуте.

Эта победа позволила «Локомотиву» набрать 49 очков и закрепиться на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ. «Факел», имея в активе 16 баллов, занимает последнюю позицию и уже не сможет подняться в зону стыковых матчей. В следующем сезоне воронежский клуб будет выступать в Первой лиге.

В следующем туре «Локомотив» 19 мая встретится с ЦСКА (начало в 20:30 мск), а «Факел» 17 мая сыграет с «Пари НН» (начало в 19:00 мск).

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Ранее ЦСКА одержал победу над «Краснодаром» в Москве и вернул интригу в борьбе за чемпионство в РПЛ. У лидирующих в турнирной таблице южан остался 61 балл, а «Зенит», занимающий вторую строчку, одержал победу над махачкалинским «Динамо» и имеет в активе 60 очков за два тура до финиша сезона.

Анастасия Никонорова
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