«Заезженная тема»: Игрок «Химок» рассказал, как глава РПЛ помог решить проблемы команды

Возможный бойкот игроков «Химок» выездного матча с «Зенитом» в Российской Премьер-лиге из-за долгих задержек зарплат был предотвращён благодаря визиту президента РПЛ Александра Алаева, который пообещал помочь с погашением долгов. Игрок подмосковной команды Зелимхан Бакаев поблагодарил функционера за помощь.

По словам полузащитника, которые приводит газета «Известия», Алаев много сделал как для игроков, так и для их семей.

«Это уже заезженная тема. Мы в любом случае всей командой благодарны ему. Потому что он пришёл на тренировку и было видно, что пытается решить проблему», — подчеркнул Бакаев.

Бакаев добавил, что не знает, сможет ли клуб удержаться в РПЛ, однако надеется на это. После 28-и туров «Химки» занимают в турнирной таблице 12-е место с 26 очками и опережают идущих в зоне стыковых игр «Ахмат» (24 очка) и «Пари НН» (23 очка). Однако этим соперникам ещё предстоят матчи 28-го тура.