ЦСКА победил «Краснодар» в Москве и вернул интригу в борьбе за чемпионство в РПЛ

ЦСКА одержал победу над «Краснодаром» в матче 28-го тура Российской Премьер-лиги. Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ-Арена» и завершилась со счётом 1:0.

Автором единственного мяча на 69-я минуте стал Сауль Гуарирапа. Стоит отметить, что оба тренера — Марко Николич у хозяев и Мурад Мусаев у гостей — были дисквалифицированы из-за перебора жёлтых карточек и смотрели за игрой с трибун. Исполняющими обязанности главных тренеров ЦСКА и «Краснодара» в этом матче были Радойе Смилянич и Артур Оленин соответственно.

ЦСКА набрал 55 очков и укрепился на третьем месте в турнирной таблице. «Краснодар» с 61 очком остался на лидирующей позиции, однако подпустил к себе «Зенит», который ранее в Махачкале обыграл местное «Динамо» со счётом 1:0 и набрал 60 очков.

В следующем туре «Краснодар» 17 мая сыграет в гостях с «Оренбургом», ЦСКА 19 мая ждёт гостевая игра с московским «Локомотивом». 14 мая армейцы встретятся с «Зенитом» в ответном матче финала «Пути РПЛ» Кубка России. Первая игра в Санкт-Петербурге, напомним, завершилась со счётом 2:0 в пользу «Зенита».