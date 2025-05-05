«Динамо» одержало победу в первом матче после отставки Марцела Лички

Московское «Динамо» одержало уверенную победу над «Крыльями Советов» с результатом 3:1 в рамках 27-го тура Российской Премьер-лиги. Матч прошедший в Самаре стал первым для московской команды после отставки главного тренера Марцела Лички.

Уже на второй минуте встречи Муми Нгамалё из «Динамо» открыл счёт, однако на 31-й минуте Дмитрий Скопинцев срезал мяч в свои ворота, тем самым восстановив равновесие. Во втором тайме Ярослав Гладышев сначала вновь вывел свою команду вперёд, а затем оформил дубль, закрепив окончательный результат встречи.