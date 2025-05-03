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3 мая, 13:52

«Можно было дать доработать»: Руководство «Динамо» раскритиковали за увольнение Лички

Тренер Гладилин уверен, что «Динамо» поторопилось с увольнением Лички

Марцел Личка. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Марцел Личка. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Чешский специалист Марцел Личка мог спокойно оставаться на посту главного тренера московского «Динамо» до конца сезона. Руководство клуба поторопилось с его увольнением, уверен экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин. По его словам, вряд ли команда за оставшиеся игры изменить своё положение в турнирной таблице.

«Думаю, что Личке стоило дать доработать до конца сезона. Команда идёт на пятом месте, вряд ли они могут забраться выше. Возможно, у него с руководством есть какие-то личные моменты», — подчеркнул собеседник «Газеты.ru».

Стало известно, кто до конца сезона будет исполнять обязанности главного тренера «Динамо»
Стало известно, кто до конца сезона будет исполнять обязанности главного тренера «Динамо»

Напомним, 1 мая Марцел Личка ушёл с поста главного тренера «Динамо». Пресс-служба ФК отметила, что под руководством чеха команда играла в зрелищный, атакующий футбол. В сезоне 2023/24 она завоевала бронзовые медали чемпионата России.

Борис Эльфанд
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