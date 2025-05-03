«Можно было дать доработать»: Руководство «Динамо» раскритиковали за увольнение Лички
Тренер Гладилин уверен, что «Динамо» поторопилось с увольнением Лички
Марцел Личка. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев
Чешский специалист Марцел Личка мог спокойно оставаться на посту главного тренера московского «Динамо» до конца сезона. Руководство клуба поторопилось с его увольнением, уверен экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин. По его словам, вряд ли команда за оставшиеся игры изменить своё положение в турнирной таблице.
«Думаю, что Личке стоило дать доработать до конца сезона. Команда идёт на пятом месте, вряд ли они могут забраться выше. Возможно, у него с руководством есть какие-то личные моменты», — подчеркнул собеседник «Газеты.ru».
Напомним, 1 мая Марцел Личка ушёл с поста главного тренера «Динамо». Пресс-служба ФК отметила, что под руководством чеха команда играла в зрелищный, атакующий футбол. В сезоне 2023/24 она завоевала бронзовые медали чемпионата России.