«Можно было дать доработать»: Руководство «Динамо» раскритиковали за увольнение Лички

Чешский специалист Марцел Личка мог спокойно оставаться на посту главного тренера московского «Динамо» до конца сезона. Руководство клуба поторопилось с его увольнением, уверен экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин. По его словам, вряд ли команда за оставшиеся игры изменить своё положение в турнирной таблице.

«Думаю, что Личке стоило дать доработать до конца сезона. Команда идёт на пятом месте, вряд ли они могут забраться выше. Возможно, у него с руководством есть какие-то личные моменты», — подчеркнул собеседник «Газеты.ru».