День Победы
Взрыв авто в Балашихе
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 мая, 11:32

Стало известно, кто до конца сезона будет исполнять обязанности главного тренера «Динамо»

ТАСС: И.о. главного тренера московского «Динамо» назначен Ролан Гусев

Ролан Гусев. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Ролан Гусев. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Ролан Гусев будет руководить московским «Динамо» в качестве исполняющего обязанности главного тренера до завершения сезона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Ролан Гусев будет исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» в ближайших матчах», — сказал собеседник агентства.

Имя нового рулевого «Динамо» станет известно не раньше лета. Клуб рассматривает широкий круг кандидатов, включая как российских, так и иностранных специалистов.

В настоящее время 47-летний Гусев входит в тренерский состав футбольного клуба «Динамо» (с июня 2023 года). В прошлом он был профессиональным футболистом, выступая за московские «Динамо» и ЦСКА, а также за украинские команды «Днепр» и «Арсенал». Наибольших успехов Гусев добился в составе ЦСКА, трижды завоевав титул чемпиона России, четырежды выиграв Кубок России и дважды — Суперкубок страны. Кроме того, в сезоне 2004/05 он стал обладателем Кубка УЕФА.

Деян Станкович может ещё на три года остаться главным тренером московского «Спартака»
Деян Станкович может ещё на три года остаться главным тренером московского «Спартака»

Напомним, ранее стало известно, что Марцел Личка покинул пост главного тренера «Динамо». После 26 сыгранных матчей команда занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 47 очков. Следующая игра «Динамо» состоится 5 мая на выезде против самарских «Крыльев Советов».

Мария Любицкая
  • Новости
  • ФК Динамо Москва
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar