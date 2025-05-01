Стало известно, кто до конца сезона будет исполнять обязанности главного тренера «Динамо»
ТАСС: И.о. главного тренера московского «Динамо» назначен Ролан Гусев
Ролан Гусев. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов
Ролан Гусев будет руководить московским «Динамо» в качестве исполняющего обязанности главного тренера до завершения сезона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
«Ролан Гусев будет исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» в ближайших матчах», — сказал собеседник агентства.
Имя нового рулевого «Динамо» станет известно не раньше лета. Клуб рассматривает широкий круг кандидатов, включая как российских, так и иностранных специалистов.
В настоящее время 47-летний Гусев входит в тренерский состав футбольного клуба «Динамо» (с июня 2023 года). В прошлом он был профессиональным футболистом, выступая за московские «Динамо» и ЦСКА, а также за украинские команды «Днепр» и «Арсенал». Наибольших успехов Гусев добился в составе ЦСКА, трижды завоевав титул чемпиона России, четырежды выиграв Кубок России и дважды — Суперкубок страны. Кроме того, в сезоне 2004/05 он стал обладателем Кубка УЕФА.
Напомним, ранее стало известно, что Марцел Личка покинул пост главного тренера «Динамо». После 26 сыгранных матчей команда занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 47 очков. Следующая игра «Динамо» состоится 5 мая на выезде против самарских «Крыльев Советов».