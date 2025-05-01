Стало известно, кто до конца сезона будет исполнять обязанности главного тренера «Динамо»

Ролан Гусев будет руководить московским «Динамо» в качестве исполняющего обязанности главного тренера до завершения сезона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Ролан Гусев будет исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» в ближайших матчах», — сказал собеседник агентства.

Имя нового рулевого «Динамо» станет известно не раньше лета. Клуб рассматривает широкий круг кандидатов, включая как российских, так и иностранных специалистов.

В настоящее время 47-летний Гусев входит в тренерский состав футбольного клуба «Динамо» (с июня 2023 года). В прошлом он был профессиональным футболистом, выступая за московские «Динамо» и ЦСКА, а также за украинские команды «Днепр» и «Арсенал». Наибольших успехов Гусев добился в составе ЦСКА, трижды завоевав титул чемпиона России, четырежды выиграв Кубок России и дважды — Суперкубок страны. Кроме того, в сезоне 2004/05 он стал обладателем Кубка УЕФА.