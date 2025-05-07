В Кремле высказались о возможном возвращении сборной России в турниры ФИФА

Судьба участия российских футболистов в чемпионате мира 2026 года остается неопределённой. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал прогноз главы ФИФА Джанни Инфантино, сделанный им во время встречи с президентом США Дональдом Трампом.

«Никто пока не может ответить на этот вопрос», — сказал Песков, отвечая на вопрос, можно ли рассчитывать, что российские футболисты примут участие в ЧМ в 2026 году.

Представитель Кремля отметил, что Россия, конечно же заинтересована в том, чтобы её футболисты вновь участвовали в международных соревнованиях.

Накануне Джанни Инфантино после встречи с Трампом выразил надежду на скорое возвращение российской сборной на международные турниры. Глава ФИФА выразил оптимизм относительно перспектив снятия запрета с команды РФ после урегулирования ситуации на Украине.