В Кремле высказались о возможном возвращении сборной России в турниры ФИФА
Песков: Пока невозможно предсказать, когда футболисты РФ вернутся в турниры ФИФА
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Судьба участия российских футболистов в чемпионате мира 2026 года остается неопределённой. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал прогноз главы ФИФА Джанни Инфантино, сделанный им во время встречи с президентом США Дональдом Трампом.
«Никто пока не может ответить на этот вопрос», — сказал Песков, отвечая на вопрос, можно ли рассчитывать, что российские футболисты примут участие в ЧМ в 2026 году.
Представитель Кремля отметил, что Россия, конечно же заинтересована в том, чтобы её футболисты вновь участвовали в международных соревнованиях.
Накануне Джанни Инфантино после встречи с Трампом выразил надежду на скорое возвращение российской сборной на международные турниры. Глава ФИФА выразил оптимизм относительно перспектив снятия запрета с команды РФ после урегулирования ситуации на Украине.
Напомним, в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях из-за событий на Украине. Осенью 2023 года они подтвердили, что ограничения останутся в силе до окончания военных действий.