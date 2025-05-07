«Мы надеемся»: Инфантино заявил на встрече с Трампом, что ждёт возвращение РФ на турниры ФИФА

На встрече между президентом ФИФА Джанни Инфантино и президентом США Дональдом Трампом обсуждалась возможность участия сборной России в чемпионате мира 2026 года. Инфантино выразил надежду на то, что после разрешения конфликта на Украине ФИФА сможет снять запрет на участие российской команды.

Во время встречи Трамп заявил о своей неосведомленности относительно отстранения российской сборной от участия в Чемпионате мира 2026 года. Кроме того, президент США высказал предположение, что возвращение российских футболистов после окончания украинского конфликта могло бы послужить «позитивным сигналом» для мирного урегулирования.

«Россия в настоящее время отстранена от участия в соревнованиях ФИФА. Однако, разумеется, наша надежда, моя надежда, думаю, надежда всех в мире футбола заключается в том, что Россия вернется», — заявил глава ФИФА.

Россия не попала в жеребьёвку отборочного этапа Чемпионата мира по футболу 2026 года. Турнир пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля 2026 года. В нём примут участие 48 команд. Финал состоится на стадионе «Метлайф» в Нью-Джерси.