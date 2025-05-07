Трамп признался, что не знал о запрете на участие сборной России в ЧМ по футболу
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп признался, что не был в курсе запрета на участие российской сборной в международных футбольных турнирах. Об этом он рассказал на встрече с главой FIFA Джанни Инфантино.
Американский лидер выразил мнение, что возобновление участия российских футболистов в международных соревнованиях после окончания конфликта на Украине может послужить стимулом для достижения мирного соглашения.
«Было бы замечательно», — ответил Инфантино.
Это заявление прозвучало на фоне новостей о возможном возвращении российских хоккеистов в международные соревнования. По данным спортивного агента Андрея Митькова, Международная федерация хоккея (IIHF) уже рассматривает вопрос о допуске сборной России к зимним Олимпийским играм 2026 года.