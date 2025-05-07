Трамп признался, что не знал о запрете на участие сборной России в ЧМ по футболу

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп признался, что не был в курсе запрета на участие российской сборной в международных футбольных турнирах. Об этом он рассказал на встрече с главой FIFA Джанни Инфантино.

Американский лидер выразил мнение, что возобновление участия российских футболистов в международных соревнованиях после окончания конфликта на Украине может послужить стимулом для достижения мирного соглашения.

«Было бы замечательно», — ответил Инфантино.