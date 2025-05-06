Сборная России осенью может сыграть с Бразилией

Бразильская конфедерация футбола (CBF) согласилась на предложение Российского футбольного союза (РФС) о проведении товарищеского матча между сборными в России. Об этом сообщает портал band.com.br.

Журналист издания Галвао Буэно продемонстрировал письмо CBF от 29 августа 2024 года, где указываются возможные даты для игры: периоды с 6 по 14 октября и с 10 по 18 ноября 2025 года. CBF выразила заинтересованность в проведении матча.

«Мы считаем, что сотрудничество между CBF и РФС будет иметь основополагающее значение для укрепления связей и дальнейшего развития глобальной футбольной экосистемы», — указано в письме CBF, адресованном генеральному секретарю РФС Максиму Митрофанову.