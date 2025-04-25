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Опубликовано 25 апреля 2025, 13:40

Стало известно место проведения матча сборной России с Нигерией

РФС: Товарищеский матч Россия — Нигерия пройдёт 6 июня в «Лужниках»

Обложка © Telegram / Сборная России по футболу

Обложка © Telegram / Сборная России по футболу

Российский футбольный союз (РФС) объявил, что 6 июня на московском стадионе «Лужники» пройдёт товарищеский матч между сборными России и Нигерии. Информация об этом появилась на сайте организации.

«Товарищеская встреча состоится 6 июня. Последний раз сборная России играла на главной арене страны 1 сентября 2021 года — это был матч отбора на чемпионат мира с Хорватией, который завершился вничью», — говорится в сообщении РФС.

Нигерия, занимающая 44-ю строчку в мировом рейтинге ФИФА, в прошлом году дошла до финала Кубка африканских наций, где в упорной борьбе уступила команде Кот-д'Ивуара со счётом 1:2. Состав нигерийской сборной в основном представлен игроками из ведущих европейских лиг, таких как Англия, Испания, Италия и Германия. Лидером команды является Виктор Осимхен, выступающий за турецкий «Галатасарай».

После матча с нигерийцами команда под руководством Валерия Карпина отправится в Минск, где 10 июня проведёт игру против сборной Беларуси.

Ранее Life.ru сообщал, что сборная России обыграла Замбию с разгромным счётом и продлила серию «сухарей». Главной звездой матча стал полузащитник «Зенита» Максим Глушенков, оформивший хет-трик. Игра завершилась со счётом 5:0.

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Алиса Хуссаин
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