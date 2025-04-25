Стало известно место проведения матча сборной России с Нигерией

Российский футбольный союз (РФС) объявил, что 6 июня на московском стадионе «Лужники» пройдёт товарищеский матч между сборными России и Нигерии. Информация об этом появилась на сайте организации.

«Товарищеская встреча состоится 6 июня. Последний раз сборная России играла на главной арене страны 1 сентября 2021 года — это был матч отбора на чемпионат мира с Хорватией, который завершился вничью», — говорится в сообщении РФС.

Нигерия, занимающая 44-ю строчку в мировом рейтинге ФИФА, в прошлом году дошла до финала Кубка африканских наций, где в упорной борьбе уступила команде Кот-д'Ивуара со счётом 1:2. Состав нигерийской сборной в основном представлен игроками из ведущих европейских лиг, таких как Англия, Испания, Италия и Германия. Лидером команды является Виктор Осимхен, выступающий за турецкий «Галатасарай».

После матча с нигерийцами команда под руководством Валерия Карпина отправится в Минск, где 10 июня проведёт игру против сборной Беларуси.