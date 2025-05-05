«Нога бога»: Акинфеев хочет получить патент на товарный знак

Игорь Акинфеев, вратарь и капитан футбольного клуба ЦСКА из Москвы, планирует заняться предпринимательством. Он регистрирует товарный знак, который позволит ему производить и продавать разнообразные товары, включая одежду и обувь, в том числе спортивную, доски для сёрфинга, музыкальные инструменты, рыболовные принадлежности, клюшки для гольфа, шары для бильярда и боулинга, а также пиво, вино и безалкогольные напитки.

Как стало известно из электронной базы Роспатента, он также намерен проводить спортивные состязания и публиковать книги. Акинфеев планирует зарегистрировать в Роспатенте товарный знак в виде логотипа «нога бога». Примечательно, что логотип, который регистрирует известный голкипер, изображает момент, когда Игорь Акинфеев отразил два пенальти в матче против сборной Испании на чемпионате мира в 2018 году. Благодаря этому наша команда одержала победу.

Недавно ему исполнилось 39 лет. Свою карьеру он начал в молодёжной команде ЦСКА в далёком 1991 году, а в основной состав перешёл в 2003-м. Кроме того, он выступал за сборную страны. Акинфеев — многократный чемпион России, обладатель Кубка УЕФА и бронзовый призёр чемпионата Европы. В его копилке 21 трофей.