Никита Хайкин обогнал Игоря Акинфеева по числу матчей в еврокубках

Российский вратарь норвежского клуба «Будё-Глимт» Никита Хайкин вошёл в историю отечественного футбола, установив новый рекорд по количеству сыгранных матчей в еврокубках за один сезон среди голкиперов из РФ.

В четверг, 1 мая, спортсмен вышел в стартовом составе своей команды на выездной матч первого полуфинала Лиги Европы против английского «Тоттенхэма». Это была уже 20-я встреча Хайкина на международной арене в текущем сезоне: он провёл пять игр в рамках квалификации Лиги чемпионов и 15 — в Лиге Европы.

Таким образом, россиянин побил достижение Игоря Акинфеева (19 матчей), установленное в легендарном для ЦСКА сезоне 2004/05, когда «армейцы» стали победителями Кубка УЕФА. Хайкин взял эту планку не впервые: он уже повторял рекорд в кампании 2021/22, но только теперь смог превзойти, став самым «европейским» российским вратарём за сезон.