Овечкин догнал Лемье и вышел на 12-е место по голам в плей-офф НХЛ
Александр Овечкин. Обложка © X / Washington Capitals
Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пополнил личную коллекцию достижений, забросив шайбу в пятом поединке серии с «Монреалем» в первом раунде Кубка Стэнли. На данный момент в матче после двух периодов счёт 3:0 в пользу столичного клуба.
Этот гол стал 76-м для капитана «Кэпиталз» в играх на вылет, что позволило ему сравняться с легендарным Марио Лемье и выйти на 12-ю позицию в истории НХЛ по этому показателю. На первом месте остаётся Уэйн Гретцки, на счету которого 122 гола в 208 встречах. Следующим в списке перед Овечкиным идёт Яромир Ягр, забросивший 78 шайб.
Четвёртый гол Александра Овечкина в плей-офф НХЛ 2025. Видео © X / Washington Capitals
А ранее стало известно, что Международная федерация хоккея не станет немедленно включать Овечкина в Зал славы после того, как он установил рекорд НХЛ по голам в регулярных чемпионатах. По словам президента IIHF, сейчас в этом нет смысла.