«Нет смысла»: ИИХФ отказалась немедленно включать Овечкина в Зал славы
Президент IIHF Тардиф заявил, что сейчас нет смысла включать Овечкина в Зал славы
Александр Овечкин. Фото © ТАСС / AP
Международная федерация хоккея не станет немедленно включать российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в Зал славы после того, как установил рекорд НХЛ по голам в регулярных чемпионатах. Как заявил президент ИИХФ Люк Тардиф, сейчас в этом нет смысла.
«Время Овечкина придёт. Для этого нужен более подходящий повод, чтобы отпраздновать это на уровне, которого он заслуживает. Сейчас в этом нет смысла», — приводит слова Тардифа Sport24.
По правилам IIHF для включения в Зал славы должно пройти два года после завершения карьеры.
Напомним, что в заключительном поединке регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбург Пингвинз» российский нападающий Овечкин забросил свою 897-ю шайбу в НХЛ, тем самым обновив свой рекорд. Его он установил 6 апреля в матче с «Нью-Йорк Айлендерс». Овечкин обошёл легендарного Уэйна Гретцки, который за карьеру отметился 894 заброшенными шайбами.