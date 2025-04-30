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Регион
30 апреля, 15:12

«Нет смысла»: ИИХФ отказалась немедленно включать Овечкина в Зал славы

Президент IIHF Тардиф заявил, что сейчас нет смысла включать Овечкина в Зал славы

Александр Овечкин. Фото © ТАСС / AP

Александр Овечкин. Фото © ТАСС / AP

Международная федерация хоккея не станет немедленно включать российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в Зал славы после того, как установил рекорд НХЛ по голам в регулярных чемпионатах. Как заявил президент ИИХФ Люк Тардиф, сейчас в этом нет смысла.

«Время Овечкина придёт. Для этого нужен более подходящий повод, чтобы отпраздновать это на уровне, которого он заслуживает. Сейчас в этом нет смысла», — приводит слова Тардифа Sport24.

По правилам IIHF для включения в Зал славы должно пройти два года после завершения карьеры.

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Напомним, что в заключительном поединке регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбург Пингвинз» российский нападающий Овечкин забросил свою 897-ю шайбу в НХЛ, тем самым обновив свой рекорд. Его он установил 6 апреля в матче с «Нью-Йорк Айлендерс». Овечкин обошёл легендарного Уэйна Гретцки, который за карьеру отметился 894 заброшенными шайбами.

Никита Никонов
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