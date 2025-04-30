«Нет смысла»: ИИХФ отказалась немедленно включать Овечкина в Зал славы

Международная федерация хоккея не станет немедленно включать российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в Зал славы после того, как установил рекорд НХЛ по голам в регулярных чемпионатах. Как заявил президент ИИХФ Люк Тардиф, сейчас в этом нет смысла.

«Время Овечкина придёт. Для этого нужен более подходящий повод, чтобы отпраздновать это на уровне, которого он заслуживает. Сейчас в этом нет смысла», — приводит слова Тардифа Sport24.