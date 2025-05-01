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1 мая, 02:37

Овечкин провёл «Вашингтон» во второй раунд плей-офф Кубка Стэнли

«Вашингтон» Овечкина победил «Монреаль» и вышел во второй раунд плей-офф НХЛ

Александр Овечкин. Обложка © Х / Washington Capitals

Александр Овечкин. Обложка © Х / Washington Capitals

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» в пятой игре первого раунда плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и закрыл серию со счётом 4-1. Матч проходил в столице Соединённых Штатов.

Исход встречи — 4:1 в пользу хозяев льда. Российский нападающий Александр Овечкин открыл счёт на 10-й минуте игры. Также отличились Джейкоб Чикран, Том Уилсон и Брэндон Дюхэйм. Единственную шайбу за «Монреаль» забросил Эмиль Хейнеман на 43-й минуте.

Александр Овечкин довёл число своих голов в плей-офф НХЛ до 76, а количество шайб, заброшенных в большинстве, — до 30. «Вашингтон» одержал победу в серии со счётом 4-1 и впервые с 2018 года вышел во второй раунд плей-офф НХЛ, где их ждёт встреча с «Каролиной Харрикейнз».

Овечкин догнал Лемье и вышел на 12-е место по голам в плей-офф НХЛ
Овечкин догнал Лемье и вышел на 12-е место по голам в плей-офф НХЛ

Ранее президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что Александра Овечкина не будут немедленно включать в Зал славы после установления рекорда НХЛ по голам. Согласно правилам IIHF, для подобного достижения должны пройти минимум два года после завершения карьеры игрока.

Антон Голыбин
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