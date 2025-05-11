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Регион
10 мая, 22:27

«Зенит» победил «Динамо» и присоединился к акции в честь 80-летия Победы

Игроки «Зенита» с изображениями родных, которые были на фронте во времена ВОВ. Обложка © Telegram / Футбольный клуб «Зенит»

Игроки «Зенита» с изображениями родных, которые были на фронте во времена ВОВ. Обложка © Telegram / Футбольный клуб «Зенит»

Футболисты петербургского «Зенита» присоединились к акции Российского футбольного союза «Одна на всех», приуроченной к 80-летию победы в Великой Отечественной войне, отдав дань памяти родным, которые были на фронте. Это произошло перед игрой с махачкалинским «Динамо» в 28-м туре РПЛ.

Матч завершился со счётом 1:0 в пользу гостей, единственный точный удар на 37-й минуте нанёс Нино.

Вратарь «Зенита» Евгений Латышонок. Фото © Telegram / Футбольный клуб «Зенит»

Вратарь «Зенита» Евгений Латышонок. Фото © Telegram / Футбольный клуб «Зенит»

«Благодаря вам мы можем жить в лучшем городе мира. Ваш подвиг – пример для всех поколений. С праздником! С Днем Победы!» – поздравила пресс-служба команды.

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Напомним, в 27-м туре РПЛ «Зенит» одержал победу над «Пари Нижний Новгород» со счётом 2:1. В этом матче главным героем стал нападающий Александр Соболев, который оформил дубль.

Анастасия Никонорова
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