«Зенит» победил «Динамо» и присоединился к акции в честь 80-летия Победы

Футболисты петербургского «Зенита» присоединились к акции Российского футбольного союза «Одна на всех», приуроченной к 80-летию победы в Великой Отечественной войне, отдав дань памяти родным, которые были на фронте. Это произошло перед игрой с махачкалинским «Динамо» в 28-м туре РПЛ.

Матч завершился со счётом 1:0 в пользу гостей, единственный точный удар на 37-й минуте нанёс Нино.

Вратарь «Зенита» Евгений Латышонок. Фото © Telegram / Футбольный клуб «Зенит»

«Благодаря вам мы можем жить в лучшем городе мира. Ваш подвиг – пример для всех поколений. С праздником! С Днем Победы!» – поздравила пресс-служба команды.