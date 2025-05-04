День Победы
Взрыв авто в Балашихе
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 мая, 19:26

Дубль Соболева позволил «Зениту» остаться в чемпионской гонке с «Краснодаром» в РПЛ

«Зенит» вырвал победу в матче РПЛ с «Пари НН» благодаря дублю Соболева

Игроки ФК «Зенит». Обложка © Telegram / Футбольный клуб «Зенит»

Игроки ФК «Зенит». Обложка © Telegram / Футбольный клуб «Зенит»

Петербургский «Зенит» в матче 27-го тура РПЛ одержал победу над «Пари Нижний Новгород» со счетом 2:1. Героем команды стал нападающий Александр Соболев, оформивший дубль.

Уже на 14-й минуте Вячеслав Грулёв вывел «Пари НН» вперёд. Однако «Зенит» смог отыграться на 54-й минуте, а на 83-й Соболев поставил победную точку. Это его второй и третий голы в 21 матче за клуб из Санкт-Петербурга.

Кстати, для бразильского нападающего Густаво Мантуана эта игра стала юбилейной – сотой в составе «Зенита».

«Зенит» набрал 57 очков и сохранил отставание от «Краснодара» (61 очко) в борьбе за чемпионство. «Пари НН» (23 очка) пока что в зоне стыковых матчей.

В следующем туре «сине-бело-голубые» отправятся в Махачкалу к местному «Динамо», а «Нижний Новгород» примет «Крылья Советов».

«Ливерпуль» в 20-й раз выиграл чемпионат Англии по футболу
«Ливерпуль» в 20-й раз выиграл чемпионат Англии по футболу

Напомним, ранее «Краснодар» одержал победу над «Рубином» и укрепил лидерство в РПЛ. Два гола позволили южной команде сохранить первую строчку в турнирной таблице.

Юния Ларсон
  • Новости
  • ФК Зенит
  • ФК Нижний Новгород
  • рпл
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar