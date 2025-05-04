Дубль Соболева позволил «Зениту» остаться в чемпионской гонке с «Краснодаром» в РПЛ

Петербургский «Зенит» в матче 27-го тура РПЛ одержал победу над «Пари Нижний Новгород» со счетом 2:1. Героем команды стал нападающий Александр Соболев, оформивший дубль.

Уже на 14-й минуте Вячеслав Грулёв вывел «Пари НН» вперёд. Однако «Зенит» смог отыграться на 54-й минуте, а на 83-й Соболев поставил победную точку. Это его второй и третий голы в 21 матче за клуб из Санкт-Петербурга.

Кстати, для бразильского нападающего Густаво Мантуана эта игра стала юбилейной – сотой в составе «Зенита».

«Зенит» набрал 57 очков и сохранил отставание от «Краснодара» (61 очко) в борьбе за чемпионство. «Пари НН» (23 очка) пока что в зоне стыковых матчей.

В следующем туре «сине-бело-голубые» отправятся в Махачкалу к местному «Динамо», а «Нижний Новгород» примет «Крылья Советов».