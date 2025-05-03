«Краснодар» одержал победу над «Рубином» и укрепил лидерство в РПЛ

В матче 27-го тура Российской Премьер-лиги футбольный клуб «Краснодар» на своём поле одержал победу над казанским «Рубином» со счётом 2:1. Эта победа позволила южной команде сохранить первую строчку в турнирной таблице.

Голы в составе победителей были забиты на 5-й минуте Эдуардом Сперцяном с пенальти и на 40-й минуте Витором Торменой. Казанский клуб смог сократить отставание на 83-й минуте благодаря точному удару Ильи Рожкова.

Эта победа стала для «Краснодара» третьей подряд в рамках чемпионата. Команда набрала 61 очко и продолжает возглавлять турнирную таблицу. Ближайший преследователь — петербургский «Зенит» (54 очка), который сыграет свой матч 27-го тура 4 мая против «Пари Нижний Новгород». Казанский «Рубин» после этого поражения остаётся на седьмой позиции с 39 очками.

В следующем туре «быки» 10 мая отправятся в гости к московскому ЦСКА, тогда как «Рубин» 11 мая примет на своём поле «Ростов». Эти матчи могут оказаться решающими в борьбе за чемпионский титул и места в еврокубках.