«Ян, тебе недолго осталось»: Угрозы Гончаренко в адрес судьи отразили в протоколе игры РПЛ

Слова главного тренера «Пари НН» Виктора Гончаренко в адрес главного арбитра матча с «Ростовом» (0:4) Яна Бобровского были отражены в финальном протоколе. При этом о красной карточке там не упоминается.

Конфликт произошёл после игры в подтрибунном помещении. Как указано в протоколе, «Гончаренко сначала демонстративно выражал несогласия с решениями судейской бригады, а далее акцентировано угрожал главному арбитру».