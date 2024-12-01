«Ян, тебе недолго осталось»: Угрозы Гончаренко в адрес судьи отразили в протоколе игры РПЛ
Слова Гончаренко в адрес судьи Бобровского отражены в протоколе игры с «Ростовом»
Виктор Гончаренко. Обложка Telegram © / ФК Пари Нижний Новгород
Слова главного тренера «Пари НН» Виктора Гончаренко в адрес главного арбитра матча с «Ростовом» (0:4) Яна Бобровского были отражены в финальном протоколе. При этом о красной карточке там не упоминается.
Конфликт произошёл после игры в подтрибунном помещении. Как указано в протоколе, «Гончаренко сначала демонстративно выражал несогласия с решениями судейской бригады, а далее акцентировано угрожал главному арбитру».
Ранее главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович разбил защитное стекло на скамейке запасных во время матча с «Ростовом» в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России, который красно-белые проиграли со счётом 1:2. Тренер красно-белых агрессивно отреагировал на одно из решений главного арбитра матча Сергея Карасёва. Станкович извинился после встречи, к игре с «Пари НН» стекло починили.