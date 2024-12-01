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1 декабря, 00:00

«Ян, тебе недолго осталось»: Угрозы Гончаренко в адрес судьи отразили в протоколе игры РПЛ

Слова Гончаренко в адрес судьи Бобровского отражены в протоколе игры с «Ростовом»

Виктор Гончаренко. Обложка Telegram © / ФК Пари Нижний Новгород

Виктор Гончаренко. Обложка Telegram © / ФК Пари Нижний Новгород

Слова главного тренера «Пари НН» Виктора Гончаренко в адрес главного арбитра матча с «Ростовом» (0:4) Яна Бобровского были отражены в финальном протоколе. При этом о красной карточке там не упоминается.

Конфликт произошёл после игры в подтрибунном помещении. Как указано в протоколе, «Гончаренко сначала демонстративно выражал несогласия с решениями судейской бригады, а далее акцентировано угрожал главному арбитру».

«Ростов» разгромил «Пари НН» в РПЛ, Гончаренко поругался с судьёй Бобровским
«Ростов» разгромил «Пари НН» в РПЛ, Гончаренко поругался с судьёй Бобровским

Ранее главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович разбил защитное стекло на скамейке запасных во время матча с «Ростовом» в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России, который красно-белые проиграли со счётом 1:2. Тренер красно-белых агрессивно отреагировал на одно из решений главного арбитра матча Сергея Карасёва. Станкович извинился после встречи, к игре с «Пари НН» стекло починили.

Артём Гапоненко
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