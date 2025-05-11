«Барселона» вырвала победу над «Реалом» в Эль Класико, забив четыре мяча

«Барселона» на своём поле одержала победу над мадридским «Реалом» в захватывающем матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча, прошедшая на Олимпийском стадионе в Барселоне, завершилась со счётом 4:3.

В составе победителей отличились Эрик Гарсия (19-я минута), Ламин Ямаль (32) и Рафинья, оформивший дубль (34, 45). У «Реала» все три мяча забил Килиан Мбаппе (5, с пенальти, 14, 70). Француз стал четвёртым игроком в 21 веке, оформившим хет-трик в Эль Класико. Ранее это удавалось только Лионелю Месси («Барселона», 10 марта 2007 года), Луису Суаресу («Барселона», 28 октября 2018 года) и Кариму Бензема («Реал», 14 января 2024 года).

В истории противостояния команд это был 304-й матч. «Барселона» одержала 129-ю победу, «Реал» оказался сильнее в 111 случаях, ещё 64 матча завершились вничью. В текущем сезоне это была четвёртая встреча команд, и во всех них победу праздновал каталонский клуб.

Благодаря этой победе «Барселона» набрала 82 очка и теперь опережает идущий вторым «Реал» на семь баллов (75). В следующем туре «Барселона» на выезде сыграет с «Эспаньолом» 15 мая, а «Реал» днём ранее примет «Мальорку».