Более 40 фанатов пострадали в давке на стадионе, празднуя выход «Гамбурга» в Бундеслигу
Tagesspiegel: 44 фаната травмировались, выбежав на поле после победы «Гамбурга»
Фанаты выбежали на поле в ФРГ, травмировано 44 человека. Обложка © Х / ultras_clips
Футбольный клуб «Гамбург» вышел в Бундеслигу впервые с 2018 года, одержав победу на «Ульмом» со счётом 6:1. Сразу после матча болельщики выбежали на поле к футболистам, что привело к толкучке и потасовкам. Об этом пишет газета Tagesspiegel.
Фанаты выбежали на поле в ФРГ, травмировано 44 человека. Видео © Х / Troll__Footbal
Как сообщается в публикации, травмы получили 44 человека, при этом у 22 фанатов они оказались достаточно тяжёлыми и потребовали госпитализации. Всего на стадион прорвались около тысячи зрителей с трибун, служба безопасности не смогла сдержать толпу и потеряла контроль над ситуацией.
Ранее сообщалось, что футболисты петербургского «Зенита» присоединились к акции Российского футбольного союза «Одна на всех», приуроченной к 80-летию победы в Великой Отечественной войне, отдав дань памяти родным, которые были на фронте. Это произошло перед игрой с махачкалинским «Динамо» в 28-м туре РПЛ.