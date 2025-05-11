Более 40 фанатов пострадали в давке на стадионе, празднуя выход «Гамбурга» в Бундеслигу

Футбольный клуб «Гамбург» вышел в Бундеслигу впервые с 2018 года, одержав победу на «Ульмом» со счётом 6:1. Сразу после матча болельщики выбежали на поле к футболистам, что привело к толкучке и потасовкам. Об этом пишет газета Tagesspiegel.

Фанаты выбежали на поле в ФРГ, травмировано 44 человека. Видео © Х / Troll__Footbal

Как сообщается в публикации, травмы получили 44 человека, при этом у 22 фанатов они оказались достаточно тяжёлыми и потребовали госпитализации. Всего на стадион прорвались около тысячи зрителей с трибун, служба безопасности не смогла сдержать толпу и потеряла контроль над ситуацией.