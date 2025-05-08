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Регион
7 мая, 21:40

ПСЖ с Матвеем Сафоновым сойдётся с «Интером» в финале Лиги чемпионов

ПСЖ. Обложка © X / Paris Saint-Germain

ПСЖ. Обложка © X / Paris Saint-Germain

Футболисты французского ФК «Пари Сен-Жермен» одержали победу над английским «Арсеналом» со счётом 2:1 в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов и вышли в финал турнира. В борьбе за кубок ПСЖ сойдётся с итальянским «Интером». Решающая игра состоится 31 мая в Мюнхене.

В составе победителей голы забили Фабиан Руис и Ашраф Хакими. У «Арсенала» отличился Букайо Сака. На 69-й минуте полузащитник ПСЖ Витинья не реализовал пенальти.

Ворота парижского клуба в финале может занять российский голкипер Матвей Сафонов. В текущем сезоне он провёл 16 матчей, шесть из которых спортсмен сыграл «на ноль».

«Барселона» и «Интер» сыграли со счётом 3:3 в первом матче 1/2 финала ЛЧ
«Барселона» и «Интер» сыграли со счётом 3:3 в первом матче 1/2 финала ЛЧ

Напомним, что 7 мая миланский «Интер» обыграл испанскую «Барселону» со счётом 4:3 и обеспечил себе выход в финал. Игра прошла на поле «чёрно-синих». Голами в составе «Интера» отметились Лаутаро Мартинес, Хакан Чалханоглу, Франческо Ачерби и Давиде Фраттези.

Антон Голыбин
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