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10 мая, 21:35

Матч в чемпионате Франции по футболу прерывали из-за беспорядков на трибунах

Матч 33-го тару чемпионата Франции по футболу между «Гавром» и «Марселем» прервали из-за возникших беспорядков на трибунах. Игра проходит на стадионе «Гавра».

Потасовка на трибунах между болельщиками «Гавра» и «Марселя». Видео © X / Scoop Ligue 1

Во время второго тайма болельщики обеих команд начали потасовку и попытались прорваться на поле. В связи с этим главный арбитр принял решение вывести команды в подтрибунное помещение и остановить встречу. На тот момент «Марсель» лидировал со счетом 1:0. Спустя примерно 30 минут игра была возобновлена. В итоге победу со счётом 3:1 одержали игроки гостей.

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«Марсель» набрал 62 очка и занимает вторую позицию в турнирной таблице. «Гавр» с 31 очком находится на 16-м месте.

Ранее стало известно, что в финале Лиги чемпионов сыграют миланский «Интер» и парижский ПСЖ. Стоит отметить, что в составе парижан выступает российский вратарь Матвей Сафонов.

Обложка ©

X / Scoop Ligue 1

Лия Мурадьян
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