Матч в чемпионате Франции по футболу прерывали из-за беспорядков на трибунах

Матч 33-го тару чемпионата Франции по футболу между «Гавром» и «Марселем» прервали из-за возникших беспорядков на трибунах. Игра проходит на стадионе «Гавра».

Во время второго тайма болельщики обеих команд начали потасовку и попытались прорваться на поле. В связи с этим главный арбитр принял решение вывести команды в подтрибунное помещение и остановить встречу. На тот момент «Марсель» лидировал со счетом 1:0. Спустя примерно 30 минут игра была возобновлена. В итоге победу со счётом 3:1 одержали игроки гостей.