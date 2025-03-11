«Манчестер Юнайтед» снесёт легендарный стадион «Олд Траффорд» ради новой арены

«Наш нынешний стадион блестяще служил нам последние 115 лет, но он отстал от лучших арен в мировом спорте. Строя новый стадион рядом с существующим местом, мы сможем сохранить суть «Олд Траффорд», одновременно создав по-настоящему современную арену, которая преобразит впечатления болельщиков», — совладелец МЮ Джим Рэтклифф.

Old Trafford, также известный как Театр Мечты, был построен в 1910 году. Вмещает стадион 74 197 зрителей. Это второй по вместимости футбольный стадион Англии после «Уэмбли». «Олд Траффорд» часто использовался как нейтральное поле для проведения полуфинальных матчей Кубка Англии, а также нескольких игр сборной Англии во время строительства нового стадиона «Уэмбли». На стадионе проводились матчи чемпионата мира 1966 года и чемпионата Европы 1996 года, а также финал Лиги чемпионов 2003 года. Кроме использования в футбольных целях, «Олд Траффорд» ежегодно принимает Большой финал Суперлиги по регбилиг, принимал финалы Кубка мира по регбилиг 2000 и 2013 года.