Аморим стал первым тренером в истории, начавшим в «Манчестер Юнайтед» с ничьей
Рубен Аморим. Обложка © X / Manchester United
Возглавивший «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим стал первым тренером в истории клуба, кто стартовал с ничейного результата в Английской Премьер-лиге. Об этом сообщает Squawka.
«МЮ» сыграл со счётом 1:1 в матче 12-го тура чемпионата Англии с «Ипсвичем». До Аморима такого результата не добивался ни один из специалистов.
При этом эго предшественник Эрик тен Хаг первый матч во главе «Манчестер Юнайтед» проиграл.
Напомним, Аморим сменил Эрика тен Хага 1 ноября. Ранее 39-летний специалист работал в португальском «Спортинге» и дважды приводил клуб к чемпионству.