«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 ноября, 02:32

Аморим стал первым тренером в истории, начавшим в «Манчестер Юнайтед» с ничьей

Рубен Аморим. Обложка © X / Manchester United

Рубен Аморим. Обложка © X / Manchester United

Возглавивший «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим стал первым тренером в истории клуба, кто стартовал с ничейного результата в Английской Премьер-лиге. Об этом сообщает Squawka.

«МЮ» сыграл со счётом 1:1 в матче 12-го тура чемпионата Англии с «Ипсвичем». До Аморима такого результата не добивался ни один из специалистов.

При этом эго предшественник Эрик тен Хаг первый матч во главе «Манчестер Юнайтед» проиграл.

«Ливерпуль» обыграл «Саутгемптон» в матче АПЛ и сохранил лидерство в таблице
«Ливерпуль» обыграл «Саутгемптон» в матче АПЛ и сохранил лидерство в таблице

Напомним, Аморим сменил Эрика тен Хага 1 ноября. Ранее 39-летний специалист работал в португальском «Спортинге» и дважды приводил клуб к чемпионству.

Артур Лапсаков
  • Новости
  • ФК Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar