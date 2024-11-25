Аморим стал первым тренером в истории, начавшим в «Манчестер Юнайтед» с ничьей

Возглавивший «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим стал первым тренером в истории клуба, кто стартовал с ничейного результата в Английской Премьер-лиге. Об этом сообщает Squawka.

«МЮ» сыграл со счётом 1:1 в матче 12-го тура чемпионата Англии с «Ипсвичем». До Аморима такого результата не добивался ни один из специалистов.

При этом эго предшественник Эрик тен Хаг первый матч во главе «Манчестер Юнайтед» проиграл.