«Ливерпуль» обыграл «Саутгемптон» в матче АПЛ и сохранил лидерство в таблице

Команда «Ливерпуль» смогла превзойти «Саутгемптон» в 12-м туре английской Премьер-лиги, одержав победу со счётом 3:2. Матч прошёл на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне.

Открытие счёта произошло на 30-й минуте благодаря удару венгерского полузащитника «Красных» Доминика Собослаи. «Саутгемптон» сравнял счёт на 42-й минуте, когда нападающий Адам Армстронг, не забив пенальти, сумел отличиться с добивания. На 56-й минуте Матеус Фернандеш вывел хозяев вперёд, но Мохамед Салах восстановил равновесие на 65-й минуте и на 83-й, забив пенальти, обеспечил победу своей команде.

Сейчас «Ливерпуль» сохраняет лидерство в чемпионате Англии, набрав 31 очко после 12 матчей. «Саутгемптон» находится на последней, 20-й позиции, имея в активе всего четыре очка. В следующем туре «Ливерпуль» примет «Манчестер Сити» 1 декабря в 19:00 по московскому времени, а «Саутгемптон» сыграет на выезде с «Брайтоном» 29 ноября в 23:00 мск.